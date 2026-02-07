Nagehan Alçı'dan ‘Habertürk’ten kovuldu’ iddiasına yanıt

Son günlerde depremzedelere yönelik yorumları sebebiyle tepki çeken Nagehan Alçı'nın Habertürk'ten kovulduğu iddia edildi. Alçı'dan iddialara yönelik bir açıklama geldi.

TMSF yönetimindeki Habertürk’te köşe yazarlığı yapan Alçı’nın, tartışma yaratan açıklamalarının ardından yazar kadrosundan çıkarıldığı, adının ve fotoğrafının yalnızca “Yazar Arşivi” bölümünde yer aldığı öne sürüldü.

Nagehan Alçı haberin yayılmasının ardından 'kovuldu' iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Hakkımda çıkan yalan haberleri düzeltmek adına bir açıklama yapmak isterim… Ekol Tv’de sabah yayınlarına başlayınca full time başka bir kanalın programcısı haline geldiğim için Habertürk ve Ekol arasında bir tercih yapmam gerekti, bu nedenle Ekol ile anlaştıktan kısa süre sonra TMSF yönetimi ile el sıkışarak, dostça ve tazminatımı alarak Habertürk’ten ayrıldım. Bu dediğim gelişmenin üzerinden yaklaşık üç ay geçti, basit bir google taraması ile bulunabilecek bir gerçek bu ama maksat haber yapmak değil iftira ve çamur atmak!"