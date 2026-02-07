BIST 13.522
Nagehan Alçı'dan ‘Habertürk’ten kovuldu’ iddiasına yanıt

Son günlerde depremzedelere yönelik yorumları sebebiyle tepki çeken Nagehan Alçı'nın Habertürk'ten kovulduğu iddia edildi. Alçı'dan iddialara yönelik bir açıklama geldi.

TMSF yönetimindeki Habertürk’te köşe yazarlığı yapan Alçı’nın, tartışma yaratan açıklamalarının ardından yazar kadrosundan çıkarıldığı, adının ve fotoğrafının yalnızca “Yazar Arşivi” bölümünde yer aldığı öne sürüldü.

Nagehan Alçı haberin yayılmasının ardından 'kovuldu' iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Hakkımda çıkan yalan haberleri düzeltmek adına bir açıklama yapmak isterim… Ekol Tv’de sabah yayınlarına başlayınca full time başka bir kanalın programcısı haline geldiğim için Habertürk ve Ekol arasında bir tercih yapmam gerekti, bu nedenle Ekol ile anlaştıktan kısa süre sonra TMSF yönetimi ile el sıkışarak, dostça ve tazminatımı alarak Habertürk’ten ayrıldım. Bu dediğim gelişmenin üzerinden yaklaşık üç ay geçti, basit bir google taraması ile bulunabilecek bir gerçek bu ama maksat haber yapmak değil iftira ve çamur atmak!"

Epstein, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ulaşmaya çalışmış
Beşiktaş, kaleci Devis Vasquez transferini duyurdu
Futbolda "ara transfer" dönemi sona erdi
İran ile iş yapan ülkelere ek vergi! ABD Başkanı Donald Trump imzaladı
Milan Skriniar ve Kristjan Asllani'nin cezalarını onandı
ABD-İran görüşmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
Sacha Boey: Yeni gelmedim, geri geldim
Beşiktaş'tan savunmaya 2 takviye! Transferler resmen açıklandı
Barzani'den sürpriz Türkiye açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ettiler
Trump'ın sosyal medyasından Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşım kaldırıldı
Erzurum'dan kahreden haber: 4 vatandaş öldü
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 14 şüpheli tutuklandı
