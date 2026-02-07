BIST 13.522
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Sinan Burhan ve Savcı Sayan o ismi açıkladı

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Sinan Burhan ve Savcı Sayan o ismi açıkladı

Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçişi gündemde. Gazeteci Sinan Burhan geçişin kesinleştiğini söylerken, Savcı Sayan çarşamba gününü işaret etti.

Ankara kulislerinden gelen son iddia siyaset gündemini hareketlendirdi. CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Ak Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Burhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın AK Parti saflarına katılacağını belirterek, "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği kesinleşmiş gözüküyor" ifadelerini kullandı.

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Sinan Burhan ve Savcı Sayan o ismi açıkladı - Resim: 0

Aynı iddiaya ilişkin AK Partili Savcı Sayan da açıklama yaptı. Transfer söylentilerini doğrulayan Sayan, Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı tarihi de paylaştı. Sayan, "Kaynağım çelik gibi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti'mizde. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş" dedi.

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Sinan Burhan ve Savcı Sayan o ismi açıkladı - Resim: 1

