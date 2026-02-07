Balıkesir'de arka arkaya deprem oldu!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden hemen sonra 3.5 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem daha oldu.

Abone ol

Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:41'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 3.5 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Aynı dakikalar içinde gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.87 km olarak ölçüldü.