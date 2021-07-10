Emre Belözoğlu Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yeni yardımcı antrenörü Emre Belözoğlu oldu.Abone ol
Avrupa Şampiyonası’nda grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım’da teknik heyet değişikliği yaşandı.
NTV Spor'un haberine göre ekibini revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu’nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı.
Yapılan görüşmenin ardından Belözoğlu A Milli Takım’ın yeni yardımcı antrenörü oldu.
Türkiye Futbol federasyonu konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.
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