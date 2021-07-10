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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den muhalefete Kanal İstanbul tepkisi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den muhalefete Kanal İstanbul tepkisi

Tekirdağ’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakın İstanbul'da Tekirdağ'ı da bağlayan 3 tane köprü var. Her bir köprüye muhalefet başta CHP olmak üzere hepsi buna karşı çıkmıştı ve karşı çıkmaya devam etmişti. Bugün aynı şeyi Kanal İstanbul'da yaşıyoruz" dedi.

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Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önce Tekirdağ Valiliğine ardından ise AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, "Bir taraftan gerçekten zor bir coğrafya, bir taraftan da kimsenin elde edemeyeceği zenginlikler içeriyor. Yani 7 iklimi bir arada yaşadığımız, 4 mevsimi bir arada yaşadığımız tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle, gelişmişlik endeksiyle gerçekten gelişmiş bir ülke olmaya adayız. Bütün uluslararası endeksler Türkiye’yi artık gelişmiş olarak gösteriyor. Son 20 yılda çok farklı bir yere geldik. Tüm partiler hizmet için var. Tüm partiler hizmet için var olduklarını iddia ederler ama siz doğru bir yerdesiniz. Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıl sonra konuşulacak olan, 50 yıl sonra konuşulacak olan, yine 100 yıl sonra konuşulacak olan bir lider. Türkiye hak ettiği yere gelmek için çok ısrarcı. Gerçekten birileri yapar, birileri eleştirir. Bakın İstanbul'da Tekirdağ'ı da bağlayan 3 tane köprü var. Her bir köprüye muhalefet, basta CHP olmak üzere hepsi buna karşı çıkmıştı ve karşı çıkmaya devam etmişti. Bugün aynı şeyi Kanal İstanbul'da yaşıyoruz. Ama Türkiye artık dünyanın en büyük projelerini yapmaya aday ve muktedir bir ülkedir" dedi.

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