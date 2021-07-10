V MALL İstanbul'un yönetimi Ece Türkiye'de

Gayrimenkul geliştirme, taahhüt – inşaat ve enerji başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren İsra Holding, Başakşehir’de hayata geçireceği V Mall İstanbul projesinin uzun dönemli yönetimi için ECE Türkiye ile el sıkıştı.

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İstanbul’un yeni iş ve çekim merkezi olarak konumlanan ilçesi Başakşehir’de yükselecek V Mall İstanbul Alışveriş Merkezinin kiralaması, konsept planlaması ve yönetimi ECE Türkiye tarafından yapılacak.

İsra Holding ile ECE Türkiye, İsra Holding tarafından İstanbul - Başakşehir’de hayata geçirilen “V Mall İstanbul” Alışveriş Merkezinin yönetimi için anlaşmaya vardı. İstanbul’da gerçekleştirilen imza törenine İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı, ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel ile diğer kurum yetkilileri katıldı.

Başakşehir - Kayaşehir şehir meydanının merkezinde yeni nesil dijital AVM konseptinde geliştiren 1,2 milyar TL yatırım hacmine sahip V Mall İstanbul’da hafriyat çalışmaları hızla devam ederken, 40 bin metrekare kiralanabilir alanda faaliyet gösterecek olan projenin 2023 yılının son çeyreğinde açılması planlanıyor.

Bölgede, alışveriş merkezinin yakın çevresinde yaşayan 600 bin kişilik nüfusun yanı sıra kamu ve özel sektör tarafından geliştirilen projelerin faaliyete geçmesi ile birlikte insan sirkülasyonunun bir milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Hızla gelişen bu bölgenin odak noktasında yer alan V Mall İstanbul, yakınından geçen M3 Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlantıları ile güçlü bir ulaşım ağına sahip. Proje, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, kamu kuruluşları, millet bahçesi, konut, ofis ve eğitim kompleksleri ile İstanbul Havalimanı’na yakın mesafede yer alıyor.

Tavlı "Başakşehir'in yeni nesil dijital alışveriş merkezini hayata geçireceğiz"

İmza töreninde konuşan İSRA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrahim Tavlı, “Başakşehir’de yeni bir kent meydanı haline gelecek V Mall İstanbul Alışveriş Merkezi projemizi ECE Türkiye’ye emanet ediyoruz. Alanında Avrupa’da sektör lideri olan ECE’nin projemizin kiralaması, konsept planlaması ve uzun dönemli yönetiminde tecrübesi, yüksek kaliteli hizmet anlayışı, trendleri belirleyen yenilikçi yapısıyla önemli bir katma değer oluşturacağına güvenimiz sonsuz. Potansiyeline yürekten inandığımız projenin yatırımına karar verirken en iyi gruplarla çalışıp bulunduğumuz bölgeye de değer katmayı hedefledik. ECE Türkiye ile birlikte adım attığımız bu yolda bulunduğumuz bölgenin yeni nesil dijital alışveriş merkezini hayata geçireceğiz. En güncel dijital teknolojilerle donatılacak olan V Mall İstanbul’da ziyaretçilerimize online ve offline’ın entegre olduğu bir yapıda hizmet sunacağız. Alışveriş merkezimizin faaliyete geçmesi ile birlikte yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacak” dedi.

"Perakende sektörüne güveniyoruz"

V Mall İstanbul ile Başakşehir’in hızla gelişen dinamik yapısına entegre olacak yeni nesil bir kent merkezi oluşturmayı hedeflediklerini belirten ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı, şunları söyledi: “Mükemmel bir konuma sahip bu önemli projenin yatırımını yapan İSRA Holding’e grubumuza olan güveni için teşekkür ediyoruz. AVM sektörünü de güçlü şekilde etkileyen bu zor zamanlarda imzası atılan iş birliği, aslında her iki grubun da perakende sektörüne olan güveninin bir göstergesi. V Mall İstanbul, Türkiye’nin en çok yatırım alan ve en fazla değer kazanan bölgelerinin başında gelen Başakşehir’de perakende, yeme-içme, eğlence ve misafirperverliği benzersiz şekilde bir araya getirecek.

İstanbul'un kalp atışları V MALL'da duyulacak

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel ise şöyle konuştu: “ECE Grubu olarak tüm bilgi birikimimizi bu projeye aktaracak ve gerek kiralama aşamasında gerekse yönetimde en yeni ve modern konseptlere yer vereceğiz. Çok kanallı perakendeciliğin git gide daha fazla önem kazandığı günümüzde, V Mall İstanbul Alışveriş Merkezi‘nde mimari konsept başta olmak üzere teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan ve görsellikten faydalanılacak. Yatırımcımız İSRA Holding’in ve ECE Türkiye’nin ortak vizyonu ile V Mall İstanbul, dijital dünya ve gelecekle bütünleşecek. Burayı yeni İstanbul’un kalp atışlarının duyulacağı, ilham verici ve yaşayan bir kompleks olarak konumlandırıyoruz.”



İsra Holding Hakkında:

2002 yılından bu yana gayrimenkul geliştirme, taahhüt – inşaat ve enerji başta olmak üzere turizm proje tasarımı, şehir planlama, ithalat ve ihracat gibi sektörlerde faaliyet gösteren İsra Holding, tüm bu alanlarda iş anlayışının temelini oluşturan ilkeler ile hareket etmektedir. İnşaat ve gayrimenkul noktasında İstanbul-Kadıköy’de tamamladığı projesi “V Akat”ın ardından “V” markalı proje yatırımlarını sürdüren İsra Holding, İstanbul-Başakşehir’de “V Mall İstanbul”, Bolu-Mudurnu’da “V Orman Resort” projelerini geliştirdi. İsra Holding ayrıca “V Kampüs”, “V Şehir” gibi “V” markalı projelerini de yatırım planlamasına aldı. Ticaretin esaslarına uygun ve belirlenen kurallar çerçevesinde hayata geçirilen her projeye kalite ve prestij katma ilkesi ile çalışan İsra Holding, kazandıkça kazandıran, büyüdükçe geliştiren bir sinerji ile müşterileri ve çözüm ortakları için katkı sağlamayı hedeflemektedir. Firma, bu kurumsal duruşu ile güven ve şeffaflık esaslı ilişkileri sayesinde faaliyet gösterdiği her sektörde en güvenilir şirketler arasında yer almaktadır. İsra Holding, sürdürülebilir kaliteye odaklanan misyonu ile Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olarak dünyanın dört bir yanına ulaşmaktadır.



ECE Türkiye Hakkında :

Ekim 2000’de İstanbul’da kurulmuş olan ECE Türkiye, aktif olduğu 13 ülkede yönetmekte olduğu yaklaşık 200 alışveriş merkezi ile Avrupa sektör lideri olan ECE’nin Türkiye iştirakidir. Yönetmekte olduğu varlıkların toplam değeri 32,3 milyar Avro’ya ulaşan ECE’nin portföyünde yer alan tüm alışveriş merkezlerinde, 7 milyon metrekare kiralanabilir alanda faaliyet gösteren 20.000’e yakın perakendeci iş ortağının yıllık ciroları toplamı yaklaşık 22,7 milyar Avro’dur. Her gün yaklaşık 4 milyon kişi ECE alışveriş merkezlerini ziyaret etmektedir

Bir yatırım ve hizmet firması olan ECE Türkiye, alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak mimari ve konsept planlama, proje yönetimi, kiralama, alışveriş merkez yönetimi, bütçeleme hizmetleri ile finansal ve hukuki hizmetlerin tümünü aynı çatı altında toplamaktadır. Bununla birlikte, ECE Türkiye, alışveriş merkezlerini bir platform olarak görmekte ve ortak çalışma alanları, sağlık ve kültür merkezleri, yeme-içme ve eğlence alanları veya marka showroom’ları gibi alışveriş harici branş ve fonksiyonları da entegre ederek bu kompleks yapıların çekim gücünü artırmaktadır. Türkiye’nin en prestijli alışveriş merkezlerinden olan İstanbul’daki MIPIM Ödülü sahibi Marmara Park, Aqua Florya, Axis İstanbul ve Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi, Ankara’da ANKAmall, Eskişehir’de Espark, Afyonkarahisar’daki Park Afyon, Bursa’daki Sur Yapı Marka ile Antalya’daki TerraCity ve Antalya Migros Alışveriş Merkezi, ECE Türkiye tarafından başarıyla yönetilmektedir. Türkiye’de 20, Avrupa’da ise 55 yıllık tecrübesi ile ECE, projeye özel sunduğu hizmetler, yenilikçi konseptler, güçlü mağaza ve marka karması, profesyonel yaklaşım ve uzmanlığı, müşteri odaklı stratejisi ve yüksek performans bilinirliği ile perakende sektörünün geleceğine yatırım yapmaktadır.