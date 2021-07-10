BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kozyatağı'nda kaza yerine koştu eşi için gözyaşı döktü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kozyatağı'nda kaza yerine koştu eşi için gözyaşı döktü

KADIKÖY D-100 karayolunda önünde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprü ayaklarına çarptı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen eşi gözyaşlarını tutamadı.

Abone ol

Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre 34 NZL 12 plakalı otomobil sürücüsü Hakan Elyıldırım önünde ilerleyen Uğur Dağ'ın kullandığı 34 P O557 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yeşillik alana çıktıktan sonra Tuzcuoğlu köprüsünün ayaklarına çarparak durabildi. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı .Ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılan  yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gözyaşlarını tutamadı

Kaza haberin alan sürücünün eşi Seda Elyıldırım  hemen olay yerine geldi. Polis ve sağlık ekiplerinden eşinin durumun iyi olduğunu öğrenen kadın gözyaşlarını tutamadı. Eşinin kan vermeye gittiğini söyleyen Seda Elyıldırım "Kazanın nasıl olduğu hakkında çok bilgim yok, konuşamadık. Hastaneye gidiyordu açtı, kan vermeye gidiyordu. Tansiyonu düşmüş olabilir, kontrolünü kaybetmiş otomobilin. Haberi alır almaz geldim" diye konuştu. Seda Elyıldırım kaza yerine geldiği arkadaşıyla birlikte eşinin kaldırıldığı hastaneye gitti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sultangazi'de tartıştığı sürücüye kazma ile saldırdı dehşet anları kamerada
Foto Galeri Sultangazi'de tartıştığı sürücüye kazma ile saldırdı dehşet anları kamerada Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan uyardı genç ölümleri artıyor varyanta dikkat
Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan uyardı genç ölümleri artıyor varyanta dikkat
Yalan üstüne yalanı polis çözdü savcılık 5 kişiye dava açtı
Yalan üstüne yalanı polis çözdü savcılık 5 kişiye dava açtı
Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara uyarı: İbadetle bağdaşmaz
Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara uyarı: İbadetle bağdaşmaz
Adana'da doğum skandalı! Bebek doğum sırasında düşürüldü kafatası kırıldı!
Adana'da doğum skandalı! Bebek doğum sırasında düşürüldü kafatası kırıldı!
Tatil öncesi TESK'ten yol üstü akaryakıt uyarısı! Felakete sebep olabilir
Tatil öncesi TESK'ten yol üstü akaryakıt uyarısı! Felakete sebep olabilir
CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral trafik kazasında hayatını kaybetti
CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral trafik kazasında hayatını kaybetti
Barış Pınarı'nda 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı'nda 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin yeni mülteci sorunu olabilir! Günde 1000 Afgan Türkiye'ye göçüyor
Türkiye'nin yeni mülteci sorunu olabilir! Günde 1000 Afgan Türkiye'ye göçüyor
Şırnak'ta 7 yıl önce banka aracını soyan PKK'lı terörist eylem için geldiği Van'da yakalandı
Şırnak'ta 7 yıl önce banka aracını soyan PKK'lı terörist eylem için geldiği Van'da yakalandı
Ekrem İmamoğlu duyurdu Hasanpaşa Gazhane müze oldu
Ekrem İmamoğlu duyurdu Hasanpaşa Gazhane müze oldu