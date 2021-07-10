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Köln polisi terör örgütü PKK ile bağlantılı derneğin toplanmasına izin vermedi

Köln polisi terör örgütü PKK ile bağlantılı derneğin toplanmasına izin vermedi

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) yarın Almanya'nın Bergisch Gladbach kentinde düzenlemek istediği toplantı yasaklandı.

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Köln Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, KCDK-E'nin Almanya'da yasaklı terör örgütü PKK ile bağı nedeniyle yarın bir düğün salonunda yapmak istediği toplantıya izin verilmeyeceği bildirildi.

Köln Polis Teşkilatı yetkilisi Michael Esser, yasaklı bir örgütün üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceğini öğrendiklerini, bu tip örgütlerin temsilcileri için faaliyet yasağı olduğunu ve bu buluşmaya müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Polis tarafından yasaklanmasına rağmen toplantı yapma girişimi durumunda, polisin kapsamlı bir operasyon için hazır olacağı bilgisi paylaşıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, KCDK-E kongresine terör örgütü üyesi yaklaşık 200 kişinin katılması planlanmıştı.

PKK, Almanya'da 1993 yılında terör örgütü listesine alınmış, her türlü faaliyeti yasaklanmıştı.

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