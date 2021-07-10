Erdoğan davet etmişti Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmek için davet ettiği Mahmud Abbas Türkiye'de. Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüştüler.Abone ol
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas arasında kısa süre önce başlayan görüşmede Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler , Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulundular.