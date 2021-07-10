Üsküdar’da köy pazarı açıldı

Eskişehir Sarıcakaya’da yetiştirilen organik ürünlerin satılacağı köy pazarı Üsküdar’da açıldı.

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Kuzguncuk Bostanı’nda açılan köy pazarında Sarıcakaya’da yetiştirilen organik sebze ve meyveler, uygun fiyatlarla vatandaşlara satılacak.

Açılış töreninde konuşan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'le Anadolu Belediye Başkanları toplantısında tanıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağ olsun bize kapılarını açtı, gönlünü açtı. Bizim davetimizi kırmayıp ilçemizi ziyaret ettiler. Orada şu anki yaptığımız faaliyetlerin temelini attık. O gün bu konuları konuştuk. Kendisi bir Karadenizli olarak hızlı hareket etti ve bizi de cesaretlendirdi."

Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat ise "Hilmi Türkmen başkanımızın ilçemizi ziyaretinde ortaya çıkan bu projeyle çalışkan Sarıcakaya halkının el emeğiyle ürettiği taze sebzelerle köy pazarı projesiyle geldik. Sayın Başkanımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Köy Pazarı Projesini Sarıcakaya-Üsküdar iş birliğiyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Üsküdar Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi vatandaşlarımızın özellikle sağlığına, huzuruna, mutluluğuna vesile olacak birçok projeye hep birlikte imza atıyoruz. Özellikle son yıllarda pandeminin getirmiş olduğu sonuçları dikkate alarak sağlıklı beslenmenin de ancak doğal ürünlerle mümkün olabileceğini artık hepimiz çok yakından görmüş olduk. Sarıcakaya Belediyesi ile olan tanışıklığımız aslında tesadüfen oldu. Sonuç muazzam bir noktaya gelmiş durumda. Üsküdar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmeleri adına bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Sarıcakaya aslında Üsküdar’a çok uzak değil. Mütevazi bir Anadolu ilçesi ama günde 100 bin kasa sebzenin üretilerek ülkemizin çeşitli noktalarına gönderildiği toprakları muazzam verimli bir ilçe."