Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Oymayaka köyü Güllüsu mevkisinde meydana geldi. Yaklaşık 8 metrelik elektrik direğine çıkan elektrik işçisi Osman Ersoy (45), dengesini kaybederek yere düştü. Hareketsiz halde yerde yatan Ersoy için vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık kipleri, Ersoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, elektrik işçisinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.