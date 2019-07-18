MAGAZİN

Yonca Evcimik, Jennifer Lopez'e direk dansıyla meydan okudu

Popun efsane ismi Yonca Evcimik, yaptığı direk dansıyla ABD'li yıldız Jennifer Lopez'e meydan okudu.

90'lara damga vuran Yonca Evcimik, 2017 yılına ait direk dansı performansını takipçileriyle paylaştı. 55 yaşındaki şarkıcı kıvraklığıyla hayran bıraktı.

Direk dansı performansını paylaşırken aynı zamanda Eylül ayında filmi vizyona girecek olan Jennifer Lopez'e göndermede bulunan şarkıcı, "TBT vakti sene 2017. Direk dansı benden sorulur Jennifer Lopez! Duydum ki Eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun, hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile" notunu düştü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Ağar'dan Erbil saldırı yorumu : 'Her tetikçi bunu yapamaz'
Abdullah Ağar'dan Erbil saldırı yorumu : 'Her tetikçi bunu yapamaz'
Soldado imzayı attı! İşte ilk sözleri
Soldado imzayı attı! İşte ilk sözleri
Mansur Yavaş 2050 Ankara vizyonunu açıklayıp ekledi: Hesap sormaya değil hesap vermeye talibiz
Mansur Yavaş 2050 Ankara vizyonunu açıklayıp ekledi: Hesap sormaya değil hesap vermeye talibiz
En çok İnstagram kullanan ülkeler! Türkiye'nin sırası belli oldu
En çok İnstagram kullanan ülkeler! Türkiye'nin sırası belli oldu
Kastamonu'da cezaevinden firar etmişlerdi! Karabük'te yakalandılar
Kastamonu'da cezaevinden firar etmişlerdi! Karabük'te yakalandılar
Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda incelemelerde bulundu
Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda incelemelerde bulundu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arjantin’de 3 gözlü, 2 ağızlı doğan buzağı şaşkınlık yarattı
Arjantin’de 3 gözlü, 2 ağızlı doğan buzağı şaşkınlık yarattı
Ahmet Davutoğlu'dan Fethullah Gülen açıklaması
Ahmet Davutoğlu'dan Fethullah Gülen açıklaması
Kurban bayramı başlangıcı ne zaman kaç gün tatil?
Kurban bayramı başlangıcı ne zaman kaç gün tatil?
Sivas'ta yılanın kartalı boğmaya çalıştığı anlar kamerada
Sivas'ta yılanın kartalı boğmaya çalıştığı anlar kamerada
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında
Koç Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları ne zaman 2019 akademik takvim?
Koç Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları ne zaman 2019 akademik takvim?
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu aşkı yeniden mi doğuyor?
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu aşkı yeniden mi doğuyor?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2019 ne zaman?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2019 ne zaman?