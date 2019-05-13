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Eftalya Fettahoğlu 'Benimle Söyle' yarışmasına damga vurdu!

Yeni başlayan 'Benimle Söyle' yarışmasına tarzı ve sesiyle dikkat çeken Eftalya Fettahoğlu damga vurdu. Sergilediği yüksek performansla birbirinden ünlü jüri üyelerini adeta büyüledi.

Müzik eleştirmeni Melihat Gülses dahil onlarca jüri üyesini etkileyen Eftalya Fettahoğlu, bütün rakiplerini geride bırakarak haftanın birincisi oldu. Farklı tarzı ve güçlü sesiyle ilk haftadan favori yarışmacı olarak görülen Fettahoğlu, Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nden 2012 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne başlayan Fettahoğlu 2017 yılında ise bu bölümden mezun oldu.

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