Eftalya Fettahoğlu 'Benimle Söyle' yarışmasına damga vurdu!

Müzik eleştirmeni Melihat Gülses dahil onlarca jüri üyesini etkileyen Eftalya Fettahoğlu, bütün rakiplerini geride bırakarak haftanın birincisi oldu. Farklı tarzı ve güçlü sesiyle ilk haftadan favori yarışmacı olarak görülen Fettahoğlu, Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nden 2012 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne başlayan Fettahoğlu 2017 yılında ise bu bölümden mezun oldu.