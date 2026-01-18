BIST 12.669
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 220 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Emniyet Müdürlüğümünce "Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda 220,7 kg kokain ile 69 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonda aramada 220,7 kilogram kokain ve 69 kilogram skunk ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı:

Edirne Emniyet Müdürlüğümüzce “Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 220,7 kg kokain ile 69 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Hamzabeyli Gümrük sahası içerisinde bir TIR içerisinde yapılan aramada 220,7 kg kokain ve 69 kg skunk ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Milletimizin bilmesini isterim ki biz uyuşturucuya karşı savaş açtık! Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır!

Edirne Valimizi, Edirne Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

