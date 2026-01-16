BIST 12.533
Ümraniye'de yolda yürüyen adam kabusu yaşadı o anlar kamerada

Ümraniye'de yolda yürüyen bir kişinin tekme atılarak yere düşürülmesi ve darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sütçü İmam Caddesi'nde yolda ilerleyen bir kişiyi, arkadan yaklaşan şüpheli, tekme atarak yere düşürdü.

Saldırgan, yere düşen kişiye elindeki bir cisimle vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen kişiye arkasından koşarak gelen saldırganın tekme atarak yere düşürmesi, elindeki cisimle birkaç kez vurduktan sonra hızla uzaklaşması yer alıyor.
Yaşanan olay sonrası darbedilen kişinin polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

