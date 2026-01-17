'Yan baktın! kavgasında Atlas hayatını kaybetti! Dehşet anlarının görüntüsü çıktı

Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki E.Ç. tutuklandı. Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Atlas’ın annesi Gülhan Ünlü "Yavrumu aldı bu caniler bizden” ifadelerini kullandı.

14 Ocak'ta bir baklavacının önünde yan baktın meselesinden çıkan kavgada, bıçakla yaraladığı Atlas Çağlayan'ın (17) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan E.Ç. (15), Güngören Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından dün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan E.Ç, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, E.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.E.Ç. işlemlerinin ardından Tekirdağ'daki Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, yaşanan kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir grup çocuğun arasında sözlü tartışma olduğu, tartışmanın kavgaya döndüğü, E.Ç'nin maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı ve Çağlayan'ın yere düştüğü görülüyor.

YAVRUMU ALDI BU CANİLER BİZDEN

TGRT Haber’e konuşan Atlas’ın acılı annesi Gülhan Ünlü “Benim yavrumun ömrü 16 yıl mıydı? Benim çocuğumu aldılar benden. Gittiğimde can çekişiyordu. Yüzü mosmor olmuştu. Çocuğumu bıçaklamışlar iki yerinden. Yavrumu aldı bu caniler bizden” ifadelerini kullandı.