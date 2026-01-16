Hadi Özışık'tan Burçin Öztürk'ün sözlerine destek: AK Parti'den beklediğim bu

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube yayınında Ankara’daki su ve trafik sorunlarını değerlendirerek, Mansur Yavaş’ın “Ankara’da su vardı da biz mi vermedik?” sözlerine AK Parti’li Burçin Öztürk’ün açıklamalarıyla karşılık verdiğini hatırlattı. Özışık, su kesintileri ve trafik sorunlarının vatandaşları doğrudan etkilediğini belirterek, AK Parti’nin bu başlıklarda daha net çıkışlar yapması gerektiğini ifade etti.

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube yayınında Ankara’daki su ve trafik tartışmalarını değerlendirerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Ankara’da su vardı da biz mi vermedik?” sözlerine, AK Parti’li Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Burçin Öztürk’ün “Komşu komşu, hu hu… Başkan geldi mi, geldi; ne getirdi, vaat” yanıtına dikkat çekti.

Özışık, Yavaş’ın su kesintilerine ilişkin açıklamalarının kamuoyunu ikna etmediğini savunurken, Burçin Öztürk’ün hem su hem de trafik sorunlarını hedef alan çıkışını etkili dil olarak yorumladı.

Ankara’da özellikle kış aylarında yaşanan su kesintileri ve trafik sorunlarının vatandaşları doğrudan etkilediğini vurgulayan Özışık, AK Parti’nin bu konularda bu tür çıkışlar yapması gerektiğini ifade etti.