BIST 12.669
DOLAR 43,27
EURO 50,18
ALTIN 6.378,15
MEDYA

Hadi Özışık'tan Burçin Öztürk'ün sözlerine destek: AK Parti'den beklediğim bu

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube yayınında Ankara’daki su ve trafik sorunlarını değerlendirerek, Mansur Yavaş’ın “Ankara’da su vardı da biz mi vermedik?” sözlerine AK Parti’li Burçin Öztürk’ün açıklamalarıyla karşılık verdiğini hatırlattı. Özışık, su kesintileri ve trafik sorunlarının vatandaşları doğrudan etkilediğini belirterek, AK Parti’nin bu başlıklarda daha net çıkışlar yapması gerektiğini ifade etti.

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube yayınında Ankara’daki su ve trafik tartışmalarını değerlendirerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Ankara’da su vardı da biz mi vermedik?” sözlerine, AK Parti’li Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Burçin Öztürk’ün “Komşu komşu, hu hu… Başkan geldi mi, geldi; ne getirdi, vaat” yanıtına dikkat çekti.

Özışık, Yavaş’ın su kesintilerine ilişkin açıklamalarının kamuoyunu ikna etmediğini savunurken, Burçin Öztürk’ün hem su hem de trafik sorunlarını hedef alan çıkışını etkili dil olarak yorumladı.

Ankara’da özellikle kış aylarında yaşanan su kesintileri ve trafik sorunlarının vatandaşları doğrudan etkilediğini vurgulayan Özışık, AK Parti’nin bu konularda bu tür çıkışlar yapması gerektiğini ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karabük'te 450 yıllık tarihi cami kullanılamaz hale geldi
Karabük'te 450 yıllık tarihi cami kullanılamaz hale geldi
Ümraniye'de yolda yürüyen adam kabusu yaşadı o anlar kamerada
Ümraniye'de yolda yürüyen adam kabusu yaşadı o anlar kamerada
Çapraz nakil ile hayat takası! Çapraz böbrek nakli ile çifte mutluluk
Çapraz nakil ile hayat takası! Çapraz böbrek nakli ile çifte mutluluk
Ekrem İmamoğlu duruşmada ne dedi? Diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Ekrem İmamoğlu duruşmada ne dedi? Diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
AK Partili Burçin Öztürk'ten Mansur Yavaş'a 'susuzluk' tepkisi
AK Partili Burçin Öztürk'ten Mansur Yavaş'a 'susuzluk' tepkisi
Çocuklarda burun tıkanıklığı sadece nefesi değil, gelişimi de etkiliyor
Çocuklarda burun tıkanıklığı sadece nefesi değil, gelişimi de etkiliyor
TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında gerginlik: Konuşma be, hadi oradan
TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında gerginlik: Konuşma be, hadi oradan
Organ bekleyen hayatlar zamanla yarışıyor bağış yoksa yaşam da yok
Organ bekleyen hayatlar zamanla yarışıyor bağış yoksa yaşam da yok
Üsküdar'da İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak trafikte kavga etti
Üsküdar'da İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak trafikte kavga etti
Trump'ı kızdıran protesto! İşçinin sözünü duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi
Trump'ı kızdıran protesto! İşçinin sözünü duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun gözaltındaki görüntüleri çıktı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun gözaltındaki görüntüleri çıktı
Sancaktepe Belediye Meclisi’nde üslup tartışması! 'Lan' diye hitap edince ortalık karıştı
Sancaktepe Belediye Meclisi’nde üslup tartışması! 'Lan' diye hitap edince ortalık karıştı