BIST 12.418
DOLAR 43,19
EURO 50,37
ALTIN 6.387,34
SAĞLIK

Çocuklarda burun tıkanıklığı sadece nefesi değil, gelişimi de etkiliyor

Çocuklarda sık sık tekrarlayan kulak iltihabı veya geçmeyen öksürüklerin sebebi, aslında burnun arkasında gizlenen geniz eti olabilir. Ağız solunumunun vücudun doğal savunma mekanizmasını devre dışı bıraktığını belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rustam Hasanov, horlama, işitme kaybı ve ağız açıklığı ile sinyal veren bu duruma karşı 10 gün kuralına dikkat çekti.

Kış aylarında sıklaşan burun tıkanıklığı, çocuklarda genellikle geçiştirilen bir durum. Ancak tıkanıklık 10 günü geçiyor ve çocuk ısrarla ağızdan nefes alıyorsa, durum sandığınızdan daha ciddi olabilir. Medipol Üniversitesi Vatan Kliniği’nden KBB Uzmanı Op. Dr. Rustam Hasanov, burun tıkanıklığının altında yatan en büyük nedenin geniz eti (adenoid) büyümesi olduğunu belirterek, bunun çocuğun tüm gelişim haritasını bozabileceğine dikkat çekti.

SAĞLIKLI NEFES BURUNDAN ALINIR

Burunun üç temel görevi olduğunu hatırlatan Dr. Hasanov, “Burun; havayı mikroplardan arındırır, ısıtır ve nemlendirir. Ağızdan alınan nefeste bu doğal savunma mekanizmaları devre dışı kalır. Bu durum özellikle gelişim çağındaki çocuklarda çok daha büyük sorunlara yol açar” dedi. Ağızdan nefes alan çocuklarda üst ve alt çene gelişiminin bozulabileceğini belirten Dr. Hasanov, “Diş yapısı, yüz gelişimi ve hatta genel vücut gelişimi bundan etkilenir” ifadelerini kullandı.

GENİZ ETİ EN SIK NEDEN

3–7 yaş arası çocuklarda burun tıkanıklığının en yaygın nedeninin geniz eti büyümesi olduğunu söyleyen Dr. Hasanov, “Geniz eti burnun arkasında yer alır ve orta kulağa açılan kanallarla bağlantılıdır. Bu nedenle geniz eti büyüyen çocuklarda sık kulak enfeksiyonu, kulak ağrısı ve işitme kaybı görülebilir” diye konuştu. Burun tıkanıklığının bazı işaretlerle kendini belli ettiğini vurgulayan Dr. Hasanov, “Çocuğun ağzı sürekli açık duruyorsa, horlama varsa, sık kulak iltihabı geçiriyorsa ve şikâyetler 10 günden uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurulmalı” dedi.

“GENİZ ETİ AMELİYATI KORKULACAK BİR İŞLEM DEĞİL”

Tanının kısa ve ağrısız yöntemlerle konulduğunu belirten Dr. Hasanov, “Burundan küçük bir kamera ile bakıyoruz, gerekirse basit bir röntgen çekiyoruz. Geniz eti çok büyük değilse ilaç tedavisi yeterli olabiliyor” dedi. Ameliyat gereken durumlarda ailelerin endişelenmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Hasanov, “Geniz eti ameliyatı en basit cerrahilerden biridir. Yaklaşık yarım saat sürer, çocuk aynı gün taburcu olur ve ertesi gün okula bile gidebilir” şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında gerginlik: Konuşma be, hadi oradan
TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında gerginlik: Konuşma be, hadi oradan
Organ bekleyen hayatlar zamanla yarışıyor bağış yoksa yaşam da yok
Organ bekleyen hayatlar zamanla yarışıyor bağış yoksa yaşam da yok
Üsküdar'da İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak trafikte kavga etti
Üsküdar'da İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak trafikte kavga etti
Trump'ı kızdıran protesto! İşçinin sözünü duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi
Trump'ı kızdıran protesto! İşçinin sözünü duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun gözaltındaki görüntüleri çıktı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun gözaltındaki görüntüleri çıktı
Sancaktepe Belediye Meclisi’nde üslup tartışması! 'Lan' diye hitap edince ortalık karıştı
Sancaktepe Belediye Meclisi’nde üslup tartışması! 'Lan' diye hitap edince ortalık karıştı
Murat Ağırel'den hayrete düşüren sözler: "Kendi katilimle telefonda görüştüm"
Murat Ağırel'den hayrete düşüren sözler: "Kendi katilimle telefonda görüştüm"
Beslediği koç, 10 dakika boyunca kendine saldırdı
Beslediği koç, 10 dakika boyunca kendine saldırdı
Hasan Ufuk Çakır bu kez Erdoğan'ın fotoğrafını görünce selama durdu
Hasan Ufuk Çakır bu kez Erdoğan'ın fotoğrafını görünce selama durdu
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
Kartal’da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
CHP’li Ahmet Akın AK Parti’ye mi geçiyor? Mustafa Ilıcalı, o görüşmeyi anlattı
CHP’li Ahmet Akın AK Parti’ye mi geçiyor? Mustafa Ilıcalı, o görüşmeyi anlattı
Ekol TV tartışmasında Eray Görgülü’den ziyaret açıklaması
Ekol TV tartışmasında Eray Görgülü’den ziyaret açıklaması