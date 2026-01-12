BIST 12.255
Murat Ağırel'den hayrete düşüren sözler: "Kendi katilimle telefonda görüştüm"

Gazeteci Murat Ağırel yaptığı açıklamada; öldürülmesi için kendisi hakkında ihale düzenlendiğini aktardı ve "'Mahsun Kuruçay' isimli bir adam, benim ölüm ihalemi almış. Kendi katilimle telefonda görüştüm. İzmir’deki birkaç dosyasının silinmesi karşılığında beni öldürecekmiş" ifadelerini kullandı.

Evini değiştirdiğini de aktaran Ağırel isim vermeden, "İki dangalak, biri kendisine ‘eski gazeteci’ diyor. Beni arayıp ‘Bu evi nasıl aldın?’ diye soruyor" dedi.

