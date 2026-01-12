Hasan Ufuk Çakır bu kez Erdoğan'ın fotoğrafını görünce selama durdu
CHP'den istifa edip, AK Parti'ye katılan ve rozeti takılırken Erdoğan'a selam duran Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, bu kez bu video ile gündemde. Memleketinde halkla buluşan Çakır, Erdoğan'ın fotoğrafına "topuk selamı" verdi.
Memleketi Mersin'de düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Çakır, “Mersin’de ilk seçimde göreceksiniz, AK Parti açık ara birinci olacak” iddiasında bulundu.
Erdoğan'a övgüler dizen Hasan Ufuk Çakır, salonda bulunan Erdoğan'ın fotoğrafına bakarak asker selamı verdi.