MEDYA

Ekol TV tartışmasında Eray Görgülü’den ziyaret açıklaması

Ekol TV çevresinde süren ziyaret tartışmalarında eleştiriler Akın Gürlek’in kanala yaptığı ziyarette yoğunlaştı. Ekol TV Ankara yöneticisi Eray Görgülü ise Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun da geçmişte kanalı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Ekol TV çevresinde süren tartışmalar sosyal medyada ve siyasette yankı bulurken, eleştiriler özellikle kanalın ziyaretçilerine odaklandı. Muhalefet, Akın Gürlek’in kanala yaptığı ziyareti gündeme getirerek tepkisini sürdürürken, kanalın Ankara yöneticilerinden Eray Görgülü'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Görgülü, Akın Gürlek’in ziyaretinin eleştirilmesine karşı, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun da kanala ziyarete bulunduğunu hatırlattı. Görgülü, Özgür Özel'in 1 Mayıs tarihindeki ziyareti sırasında verdiği röportajı da alıntıladı.

İşte Eray Görgülü'nün o paylaşımı:

