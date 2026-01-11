Kupa sevinci! Sadettin Saran'dan futbolculara net mesaj: 'Siz benim ailemsiniz'

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupayı kazanırken maç sonrası soyunma odasında toplanan futbolculara seslenen Başkan Sadettin Saran’ın sözleri sosyal medyada viral oldu.

Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Dev derbiyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren goller ise Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde’den geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Kupa’nın sahibi oldu.

'SİZ BENİM AİLEMSİNİZ'

Karşılaşma sonrasında soyunma odasında toplanan Fenerbahçeli futbolcularla bir araya gelen Başkan Sadettin Saran, "Bu daha başlangıç. Size aile olacağımızı söyledim ve aile olduk. Gittikçe güçleniyoruz ve ve daha da yakınlaşıyoruz. Büyük bir aileyiz. Siz benim ailemsiniz. Sizleri çok seviyorum." ifadelerini kullanarak futbolculara sarıldı. Bunun üzerine tempo tutan sarı-lacivertli futbolcular 'Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran' diyerek coşkulu anlar yaşadı.