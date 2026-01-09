Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denen Firavun zihniyet çağrılara kulak asmıyor

12. Necip Fazıl Ödülleri Programı'na konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e yardım çabalarının İsrail tarafından engellendiğini belirtirken devranın bir gün döneceğini söyleyerek "Hesapların üzerinde bir hesap var. Bunun da vakti, saati inşallah gelecek" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 12. Necip Fazıl Ödülleri programı düzenlendi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

Şehit edilen 71 bini aşkın Filistinli kardeşimize Allah’tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Mekânları cennet olsun inşallah.

Kışın soğuğunda, son derece kısıtlı imkânlarla hayata tutunmaya çalışan; şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu muhafaza eden tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum.

"HESAPLARIN ÜSTÜNDE BİR HESAP VAR"

O çadırların içinde, kışta, yağmurda, çamurda; yediden yetmişe çocukların, annelerin, yaşlıların hâlini ekranlardan hep birlikte izliyoruz, değil mi? Konteyner gönderelim diyoruz; Birleşmiş Milletleri devreye sokuyoruz, Batı’yı devreye sokuyoruz.

Ancak Netanyahu denilen bu zalim, bu Fıravun zihniyeti, bu çağrılara asla kulak asmıyor ve hiçbirini kabul etmiyor. Herhalde ayet-i kerimede Rabbimiz “Ve mekerû ve mekerallâh, vallâhu hayrul mâkirîn” buyuruyor. Hesapların üzerinde bir hesap var. Bunun da vakti, saati inşallah gelecek