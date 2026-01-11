Uzmanından çözüm: Ameliyat kepçe kulağı bitiriyor, kepçe kulak ise özgüveni

Kepçe kulak, yalnızca kozmetik bir sorun gibi görünse de çocuklarda akran zorbalığına, yetişkinlerde ise özgüven kayıplarına yol açabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan KBB Uzmanı Op. Dr. Hilmi Cem Kaya, kepçe kulak ameliyatının erken yaşta ve doğru teknikle uygulandığında oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

Kulak kepçesinin normalden daha öne kıvrık olması, tıbbi adıyla kepçe kulak deformitesi, çocukluktan yetişkinliğe kadar birçok kişinin ortak kâbusu. Özellikle okul çağında çocukların acımasız eleştirilerine maruz kalan minikler, bu durumu ömür boyu sürecek bir travma olarak taşıyabiliyor. Konuyu hem estetik hem de psikolojik açıdan değerlendiren Medipol Koşuyolu Hastanesi’nden KBB Uzmanı Op. Dr. Hilmi Cem Kaya, ailelerin en çok merak ettiği soruları yanıtladı ve doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.

BANTLAMA HER ZAMAN ÇÖZÜM DEĞİL

Ailelerin en sık sorduğu konulardan birinin bantlama veya yatış pozisyonuyla kepçe kulağın düzelip düzelemeyeceği olduğunu söyleyen Dr. Kaya, “Bu yalnızca çok sınırlı vakalarda mümkün olur. Çoğu hastada cerrahi yöntemler ön plandadır. Kepçe kulak ameliyatının zamanlaması ise en kritik konudur. Kulağın gelişiminin yüzde 90’ı çocukluk döneminde tamamlanır. Bu nedenle 5 yaş ve sonrasında, okul öncesi dönemde ameliyat yapılabilir. Erişkinlerde de sıkça uyguladığımız bir operasyondur” diye konuştu.

TELEFON VE KULAKLIK KULLANIMINDA SORUN YOK

Ameliyat sonrasında işitmeyle ilgili hiçbir risk bulunmadığını vurgulayan Dr. Kaya, “Telefon ve kulaklık kullanımıyla ilgili bir problem yaşamıyoruz. İlk dönemlerde pansumanlar yapılıyor ve bir ay boyunca kulağı içine alacak şekilde saç bandanası kullanıyoruz. Ameliyat sonrası tekrar eski görünüme dönme riskinin literatürde yüzde 5 civarındadır. Çok sık karşılaşmadığımız bir durumdur. Asimetri riski olabilir ancak göz 2 mm’ye kadar olan farkları algılamaz. Çoğu durumda fark edilmeyecek düzeydedir. Kulak arkasından yapılan minimal kesiler görünmez yerlerde kaldığı için estetik açılan hastalarımızı memnun eden sonuçlar elde ediyoruz” şeklinde konuştu.