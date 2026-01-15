Ekrem İmamoğlu duruşmada ne dedi? Diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün Silivri'de görüldü. Duruşma salonuna getirilen İmamoğlu'nun belirgin şekilde kilo verdiği görüldü. İmamoğlu, duruşmada "Bu karar, yalnızca bana yönelmiş değil, milyonlarca insana yönelmiş bir işlemdir" dedi. Kararın 15 gün içerisinde taraflara yazılı olarak bildirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite lisans diplomasının 18 Mart 2025'te iptal edilmesinin ardından 19 Mart İBB operasyonunda gözaltına alınmış, 23 Mart 2025'te de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde görüldü. Duruşmada İmamoğlu ve avukatları ile davalı İstanbul Üniversitesi'nin avukatlarının açıklamaları alındı.

Diplomasını savunmak için değil, bir gencin devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmeye çalışıldığını göstermek için duruşmada bulunduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu'nun bir hayli kilo verdiği gözlendi.

Kararın 15 gün içerisinde taraflara yazılı olarak bildirilmesi beklenirken İmamoğlu duruşmanın ardından cezaevine geri gönderildi.

Özgür Özel yalnız bırakmadı

Gözaltına alındığı günden bu yana Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı mahkemelere katılan, Silivri'de defalarca kendisini ziyaret eden ve yurt genelinde İmamoğlu için eylem olarak nitelediği mitingleri düzenleyen Özgür Özel, bugün de İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı.

Duruşma öncesinde arbede çıktı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Silivri'den aktarılan bilgilere göre duruşmayı takip etmek isteyenler ile jandarma ekipleri arasında çıkan arbede de jandarma coplarla müdahale etti.

Duruşma salonuna alımların kapatılmasının ardından duruşmayı takip etmek isteyenler ile jandarma ekipleri arasında arbede çıktı. Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığı -bilgilere göre CHP'li vekiller Sibel Suiçmez ile Ali Gökçek tepki gösterdi.

Öte yandan Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgiye göre TOMA tarafından yapılan anonsta duruşma salonunun kapasitesinin yetersiz olduğu ve girişlerin boşaltılması istendi. TOMA'nın anonsunda, "Salon kapatesitesi yetersiz olduğu için salona belli kapasite kişi alınıyor. Lütfen burayı boşaltın, girişi kapatmayın" ifadeleri kullanıldı.

Duruşma salonunun hemen önünde de arbede çıktı

İmamoğlu'nun duruşması başlamadan önce çıkan arbede duruşma salonunun hemen önünde de devam etti. Bu arbede sırasında Çatalca Kadın Kolları Mahalle Başkanı Yasemin Ünlü yere düştü. Ünlü'nün köprücük köprücük kemiği ve kaburgasında kırık şüphesi var.

CHP üyesi hastanelik oldu

CHP Parti üyesi Yasemin Ünlü duruşma salonunun kapısında çıkan arbede arbede nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmede vücudunda kırık olduğu tespit edilen Ünlü, Marmara Ceza İnfaz kurumları Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Silivri devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.