Valilikten “3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok acil yardım" paylaşımlarına ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği, bazı sosyal medya hesapları üzerinden “3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok, üşüyoruz, hasta var ve ahırımız çöktü. Tunceli Ovacık Arslandoğmuş Köyü. Acil yardım talep ediyoruz!” şeklinde paylaşımlar yapılması üzerine bir açıklamada bulundu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, ekiplerin dün eve ulaştığında, elektrik ve internetin mevcut olduğu, sağlık açısından acil bir durum bulunmadığı ve hayvanlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden “3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok, üşüyoruz, hasta var ve ahırımız çöktü. Tunceli Ovacık Arslandoğmuş Köyü. Acil yardım talep ediyoruz!” şeklinde paylaşımlar yapılması üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

🚩 112 Acil Sağlık ekiplerimizle yapılan görüşmelerde hayati bir aciliyet olmadığı teyit edilmesine rağmen, sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızın merhamet ve insani duygularının istismar edilmesi suretiyle oluşturulan baskı nedeniyle ekiplerimizin çalışma programı aksatılmış; 2 iş makinesi, 15 saatlik çalışma süresi ve 20 kişilik ekibimizin mesaisi tek bir hane için harcanmıştır.

🚩 Ekiplerimiz dün eve ulaştığında, yerinde yapılan incelemelerde; elektrik ve internetin mevcut olduğu, sağlık açısından acil bir durum bulunmadığı ve hayvanlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir.

🚩 Sonuç olarak söz konusu yerin; yol ağımız dışında kalan, yerleşim alanı niteliği taşımayan, imara aykırı şekilde yapılmış ve resmî kayıtlarda yer almayan bir yapı olduğu, milletimizin insani ve merhamet duygularının bir baskı unsuru olarak kullanıldığı belirlenmiştir.

🚩 Ayrıca, gerek imar mevzuatına aykırılık gerekse ekiplerimizi yanıltmaya yönelik gerçek dışı ihbarlar nedeniyle gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

🚩 Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlar, gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmamızı geciktirmekte; kamu kaynaklarının ve ekiplerimizin zamanının etkin ve verimli kullanılmasını olumsuz etkilemektedir.

🚩Bu tür vakalarla; Vatandaşlarımızın insani ve merhamet duygularını etkileyerek milletimizde umutsuzluk oluşturmayı hedefleyen, yalnızca olumsuz bir algı yaratmak, eksiklik ve kusur varmış gibi göstererek kamuoyunu yönlendirmek isteyen kimi şer odaklarının amaçlarına bilinçli ya da bilinçsiz şekilde hizmet edildiği hususu da göz ardı edilmemelidir.

🚩 Vatandaşlarımızdan, yalnızca gerçek ve acil durumlarda ihbarda bulunmaları, paylaşımlarını sorumluluk bilinciyle yapmaları önemle rica olunur.