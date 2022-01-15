BIST 2.073
DOLAR 13,52
EURO 15,43
ALTIN 789,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne'de taksi şoförü kaza yapınca ortaya çıktı ehliyetine 6 ay el konuldu

Edirne'de taksi şoförü kaza yapınca ortaya çıktı ehliyetine 6 ay el konuldu

Edirne'de ticari taksisiyle kaza yapınca alkol kontrolünde 129 promil alkollü olduğu tespit edilen taksi şoförünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Abone ol

İddialara göre, Edirne'nin Talatpaşa Caddesinde seyir halinde olan 22 T 0247 plakalı otomobilin sürücüsü Gökhan Sofuoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Bahri Aldemir idaresindeki 22 BA 277 plaka otomobile çarptı.

Kazadan her iki araç sürücüsü de yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki sürücüye alkol kontrolü yaptı. Alkol kontrolünde ticari taksi sürücüsü Gökhan Sofuoğlu'nun 129 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konularak, 1823 lira para cezası kesildi. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li oyuncu Baldwin, set kazası soruşturması için telefonunu teslim etti
ABD'li oyuncu Baldwin, set kazası soruşturması için telefonunu teslim etti
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Seçime girebilecek 24 siyasi partinin adı Resmi Gazete'de yayınlandı
Seçime girebilecek 24 siyasi partinin adı Resmi Gazete'de yayınlandı
AB'den Türkiye-Ermenistan açıklaması
AB'den Türkiye-Ermenistan açıklaması
Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor
Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor
Karaman'da yola çıkan köpeğin yol açtığı kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Karaman'da yola çıkan köpeğin yol açtığı kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Önder Karaveli: Kazanmaya yetecek bir oyundu
Önder Karaveli: Kazanmaya yetecek bir oyundu
Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı geliyor
Dışişleri Bakanlığından Irak'taki saldırılara kınama
Dışişleri Bakanlığından Irak'taki saldırılara kınama
Hakkari'de 11 bölge 1 yıl boyunca "özel bölge" ilan edildi
Hakkari'de 11 bölge 1 yıl boyunca "özel bölge" ilan edildi