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Edirne'de kaybolan öğretim görevlisinden günlerdir haber alınamıyor

Edirne'de kaybolan öğretim görevlisinden günlerdir haber alınamıyor

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olan Gökcan Tazeler, 4 gün önce ortadan kaybolmuştu. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Gökcan Tazeler henüz bulunamadı.

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Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki evinden 6 Eylül 2023 tarihinde çıkan evli ve 1 çocuk babası Gökcan Tazeler'den haber alamayan ailesi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ve AFAD'dan yardım istedi.

Çok sayıda ekip arıyor

Başvuru üzerine, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD Edirne İl Müdürlüğü, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği ve gönüllüler, çevrede arama çalışmalarına başladı.

Zaman zaman arama kurtarma köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları, Tazeler'in en son görüldüğü Yeni Mahalle'deki Radyolink mevkiinde devam etti.


Ormanlık alanda gruplar halinde Gökcan Tazeler'den bir iz arayan ekiplerin arama çalışmalarında bir ize rastlanmazken, çalışmalar gece-gündüz devam ettiği belirtildi.

 

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