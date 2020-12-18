Ebubekir Sofuoğlu ne dedi sözleri kriz çıkardı tepkiler yağdı

Üniversiteler için skandal sözler sarfeden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hayatı ile merak konusu oldu. Daha önce Sultan II. Abdülhamid için "Google'ı kullanan, ilk icat eden kişi" ifadeleri ile gündeme gelen Ebubekir Sofuoğlu hakkında merak edilenler. İşte evli 4 çocuk babası Ebubekir Sofuoğlu'nun hayatı...

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Gündemde yer alan isimlerden Ebubekir Sofuoğlu kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Üniversiteler için skandal sözler sarfeden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu kimdir, ne dedi..

Daha önce Sultan II. Abdülhamid için "Google'ı kullanan, ilk icat eden kişi" ifadeleri ile gündeme gelen Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'ndan bir skandal açıklama daha geldi.

Kısa sürede gündeme oturan sözlerinin ardından Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi olan Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun hayatı, yaşı ve görev aldığı kurumlara dair ayrıntılar merak ediliyor.

İşte Ebubekir Sofuoğlu hakkında ayrıntılar...

Ebubekir Sofuoğlu,1968 yılında Adapazarı’nda doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde bitirdi. Yüksek Lisansını ‘Genel Olarak ve Nizâm-ı Cedit Dönemi İtibariyle Osmanlı Sosyal Düzeni’ tezi ile İstanbul Üniversitesi’nde yapıp, 1998 yılında ‘Yeniden Yapılanma Sürecinde Islahatların Yeri ve I.Meşrutiyet’ Sosyoloji tezi ile doktorasını Sakarya Üniversitesi’nde tamamladı.

Hendek Meslek Yüksek Okulunda 2004 yılında yardımcı doçentliğe, 2008 yılında doçentliğe yükseldi. 2009 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçiş yaptı ve 2013 yılında profesörlüğe yükseldi.

İngilizce, Rusça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.