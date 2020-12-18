GODİVA'ya ilk Türk CEO! Nurtaç Ziyal Afridi kimdir Murat Ülker ne dedi?

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren global premium çikolata şirketi GODIVA’nın yeni CEO’su, Yıldız Holding’in Strateji ve Büyümeden Sorumlu Başkanı Nurtaç Ziyal Afridi oldu.

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Kamuoyunda Ülker grubu olarak bilinen Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, son iki aydır GODIVA’nın yönetim sürecine nezaret etmekte olan Afridi, ekibiyle birlikte gelecek üç yıllık dönem için oluşturduğu güçlü stratejiyle, dinamik bir çoklu-kanal yapısıyla GODIVA için yeni pazarlama fırsatlarını hayata geçirecek.

GODİVA köklü mirasını korurken...

Açıklamada görüşlerine yer verilen GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “İşletme, operasyon ve finans alanındaki kapsamlı uzmanlığını GODIVA yönetiminde bir araya getirecek olan Afridi, insan odağıyla çalışmaya ve yeni yeteneklerin gelişimine önem verecek. Bugüne dek iş geliştirme alanında çok başarılı işlere imza atan Nurtaç Ziyal Afridi’nin yönetiminde GODIVA’nın köklü mirasını korurken geleceğe dönük fırsatları da değerlendireceğine inanıyorum.” değerlendirmelerinde bulundu.

Holdingimizin vizyonu ve kurum kültürüyle yetişti...

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise Yıldız Holding olarak üst yönetim kademelerinde kadın çalışanların görev almasını arzu ettiklerini vurgulayarak, "Holding’imizin vizyonu ve kurum kültürüyle yetişmiş kadın çalışanlarımızı bu görevlere hazırlamaya, mentorluk programlarıyla kendilerini geliştirmeleri için gerekli ortamı sağlamaya önem veriyoruz. Bu bağlamda, Nurtaç Ziyal Afridi’nin GODIVA gibi global bir markanın CEO’su olarak atanması son derece mutluluk verici bir gelişme. Afridi’ye yeni görevinde başarılar diliyor, başta Murat Ülker olmak üzere, kadın yöneticilere ilişkin programlarımızı destekleyen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Nurtaç Ziyal Afridi hedefini açıkladı

Nurtaç Ziyal Afridi ise ekibiyle birlikte online ve büyük ölçekli market kanallarını da kullanarak GODIVA’nın sevilen çikolatalarını ve çikolatalı ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı, ayrıca mevcut müşterilere yeni ve farklı kanallardan da ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Afridi, şunları kaydetti:

“Köklü ve etkileyici geçmişimiz, inovasyon tutkumuz, daima en iyi malzemeleri kullanma kararlılığımız sayesinde ürünlerimizi benzersiz bir kaliteyle sunuyoruz. Çok sevilen markamızı çoklu-kanal yaklaşımıyla daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edecek, GODIVA tutkunlarıyla aramızdaki güçlü bağı koruyacak, premium çikolatalarımızın dünyanın her yerinde tüketicilerle buluşmasını sağlayacağız. Tüketicilerimizin ihtiyaçlarını proaktif şekilde öngörebilmek, beklentileri aşmak ve GODIVA’yı akla ilk gelen premium çikolata markası haline getirmek için dijital teknolojilerden yararlanmaya odaklanıyoruz. Şirketimizde çığır açmaya hazırlandığımız bu dönemde böylesine olağanüstü bir ekiple birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum.”

Nurtaç Ziyal Afridi kimdir?

Açıklamada verilen bilgiye göre, Nurtaç Ziyal Afridi, Yıldız Holding’in 120’den fazla ülkede 300’ü aşkın markayla global bir Türk şirketine dönüşmesinde önemli bir rol oynadı. Operasyonel deneyiminin yanı sıra, 2008’de GODIVA’nın, 2014’te ise McVitie’s, Carr’s, Jacobs ve BN (United Biscuits) gibi ikonik markaların satın alım süreçlerini yönetti. 2014’teki satın almanın ardından bu markalar bir araya getirilerek dünyanın en büyük üçüncü bisküvi şirketi olan pladis kuruldu.

Afridi aynı zamanda GODIVA’nın Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonlarının satışına liderlik etti, Türkiye’nin en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler’in ve mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan’ın halka arz süreçlerini yönetti. Üniversite eğitimini pazarlama ve finans alanında İstanbul’da yapan, MBA derecesini ise Almanya’da alan Afridi, Yıldız Holding bünyesine katılmadan önce Accenture ve Arthur Andersen & Co gibi global şirketlerde yönetici olarak görev yaptı.