BIST 1.401
DOLAR 7,74
EURO 9,48
ALTIN 467,74
HABER /  YEREL

Manisa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti ayırdı

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'nın Soma ilçesinde meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti, diğeri ise 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay Manisa'nın Soma ilçesi Cuma Mahallesi'nde Ali Yörük sokak üzerinde iki katlı bir evin zemin katında meydana geldi. Kısa bir süre önce ameliyat geçirdiği öğrenilen 72 yaşındaki Şerif Eş için medikal malzeme getiren medikalci, kapıyı defalarca çalmasına rağmen kimsenin açmaması üzerine üst kattaki komşularına Eş çiftinin evde olup olmadığını sordu. Komşuları yaşlı çiftin evde olduğunu çocuklarının ise şehir dışına çıktığını belirterek durumu emniyete haber verdi.

Yaşlı çiftten haber alınamaması üzerine adrese gelen polis ekipleri evin pencere korkuluklarını kırarak içeri girdi. İçeride yoğun bir şekilde karbonmonoksit gazı tespit edilirken 72 yaşındaki Şerif Eş yarı baygın bir şekilde, eşi 63 yaşındaki Nesibe Eş'in ise hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü.


Hastaneye kaldırıldı
Nesibe Eş'e müdahale eden sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken Şerif Eş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Nesibe Eş'in cenazesi de kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Selvi'nin '17-25 Aralık' yazısı gündemi salladı: Erdoğan için, 'Örgüt lideri Recep Tayyip Erdoğan' tanımı yapılıyordu
Yılın futbolcusu Lewandowski seçildi Ronaldo'nun bakışları olay oldu
Ayhan Bilgen'den partisine eleştiriler: HDP yapamadıklarının, söyleyemediklerinin bedelini ödemektedir
İnfo Yatırım Genel Müdürü'nden kritik altın ve dolar uyarıları! Altın yatırımcısını üzecek
Kandilli'den kuraklık uyarısı! “İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike"
Ümit Özdağ: Bahçeli, Akşener'den daha demokrat Erdoğan'ın 2023 planı hazır
ÖNCEKİ HABERLER
Begüm Öner kardeşi Masterchef Batuhan kimdir?
Kağıthane'de akrabalarına kredi çektirdi! Ödememek için yaptıkları pes dedirtti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Rekabet cezaları alt sınırı yüzde 9,11 seviyesinde artırıldı!
Begüm Öner nereli kaç yaşında kardeşi Masterchef'te yarıştı
Koronavirüs geçirenler aşı olmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'den yanıt
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ABD Başkanı seçilen Biden'ı kutladı
Yorumlar