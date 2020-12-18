Begüm Öner nereli kaç yaşında kardeşi Masterchef'te yarıştı

Seksenler dizisinin Elvan'ı oyuncu Begüm Öner çektiği videolar ve son günlerde verdiği kilolar ile gündemde. İlk kez 2004 yılında yayınlanan Dayı dizisiyle kameralar karşısına geçen Begüm Öner 31 yaşında ve kendisi gibi oyuncu Ceyhun Fersoy ile evli.

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Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Begüm Öner hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Begüm Öner kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

Begüm Öner kimdir: Begüm Öner, 7 Mart 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye dönen ve 10 yaşında bir ajansa yazılan Begüm Öner, ilk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

Kameralar karşısına ilk kez Dayı dizisiyle geçen Begüm Öner; Seksenler dizisinde canlandırdığı Pastacı Sami'nin kızı Elvan karakteriyle tanınmaktadır. Bez Bebek, Melekler Korusun, Arka Sıradakiler, Mandıra Filozofu, Kocan Kadar Konuş, Öğrenci İşleri, Bir Baba Hindu, Badem Şekeri 3, Beceriksiz Katil ve Koca Bulma Sanatı gibi yapımlarda rol alan Begüm Öner, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Begüm Öner, 2015 yılında Seksenler dizisinden rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.

2019 MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Faruk Batuhan Öner, ünlü oyuncu Begüm Öner'in abisi çıktı.

Begüm Öner, kendi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy ile evli

Begüm Öner'in rol aldığı diziler ve filmler:

Dayı (2004) – Özge (TV Dizisi)

Bez Bebek (2007) – Petek (TV Dizisi)

Melekler Korusun (2008) – Eda (TV Dizisi)

Arka Sıradakiler (2011) – Seda Atlı (TV Dizisi)

Seksenler (2012-2017) – Elvan (TV Dizisi)

Mandıra Filozofu (2014) – Gülşah

Kocan Kadar Konuş (2015) – Merve

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) – Merve

Öğrenci İşleri (2015) – Biricik

Bir Baba Hindu (2016) – Alara

Badem Şekeri 3 (2017) – Kumru

Beceriksiz Katil (2017) – Şebnem

Koca Bulma Sanatı (2018) – Gizem

Seksenler (2019-) – Elvan

Ev Yapımı (2020) – Kendisi