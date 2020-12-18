BIST 1.401
DOLAR 7,74
EURO 9,48
ALTIN 467,74
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko, Guduric'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Marko Guduric'i 2022-2023 sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.

Abone ol

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyen, sonrasında ise NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'de görev yapan Sırp guard Marko Guduric, yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Guduric, sarı lacivertli ekip ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2019 yılları arasında formamızı giyen başarılı şutör guard Marko Guduric (1.96, 1995) ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marko Guduric’e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Estetik ameliyat sonrası felaket! Burun ameliyatı oldu bacakları kesildi
Tekirdağ'daki fuhuş baskınında şok anlar! Yabancı uyruklu kadın 3. kattan atladı
Ergenekon sanığı avukat Süleyman Esen'in sır ölümü! Pencereden atıldı mı atladı mı?
Selvi'nin '17-25 Aralık' yazısı gündemi salladı: Erdoğan için, 'Örgüt lideri Recep Tayyip Erdoğan' tanımı yapılıyordu
Yılın futbolcusu Lewandowski seçildi Ronaldo'nun bakışları olay oldu
Ayhan Bilgen'den partisine eleştiriler: HDP yapamadıklarının, söyleyemediklerinin bedelini ödemektedir
ÖNCEKİ HABERLER
GODİVA'ya ilk Türk CEO! Nurtaç Ziyal Afridi kimdir Murat Ülker ne dedi?
Futbolda maçların yapılıp yapılmaması tekrar değerlendirilmeli
Manisa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti ayırdı
Begüm Öner kardeşi Masterchef Batuhan kimdir?
Kağıthane'de akrabalarına kredi çektirdi! Ödememek için yaptıkları pes dedirtti
Cihangir Ceylan kimdir sevgilisi var mı? Cihangir Ceylan dizileri
Yorumlar 1 yorum