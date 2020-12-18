BDDK'dan yeni karar! Kuyumcu, araç kredisi, elektronik ve mobilyada taksit sayısı azaltıldı

Bankacılık Düzenleme ve Deneteme Kurumu (BDDK), taksitli otomobil satışı, taksitli altın satışı, taksitli elektronik eşya satışı ve taksitli mobilya satışında taksit sayısını azalttı.

Abone ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında bazı değişiklikler yaptı. BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi.

3 bin 500 liranın altı televizyonda taksit 4'e düştü

Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

Mobilya ve elektrikli eşya (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletlerinde) alımlarında taksit sayısı 18 aydan 12 aya çekilecek.

Taşıt kredisinde vade 36 aya iniyor

BDDK, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırının 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verdi.

BDDK'nın kararına göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya çekilecek.

Fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt kredilerinde vade 48 aydan 24 aya inecek.