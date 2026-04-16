Donald Trump: İran bir anlaşma yapmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, "İran, nükleer silah sahibi olmamayı çok kesin bir şekilde kabul etti. Ayrıca yer altındaki nükleer maddeleri de bize teslim etmeyi kabul ettiler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen doğrudan müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın, ABD'nin nükleer şartını kesin bir şekilde kabul ettiğini duyurdu.

'İRAN BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR'

İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor. Onlarla çok iyi bir şekilde görüşüyoruz. Nükleer silahların ortadan kalkması gerekiyor. Bu çok önemli bir faktör ve İran, iki ay önce yapmaya yanaşmadığı adımları bugün atmaya hazır." dedi.

'İRAN, NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMAMAYI ÇOK KESİN BİR ŞEKİLDE KABUL ETTİ'

Tahran yönetiminin nükleer silah konusundaki şartlarını kabul ettiğini söyleyen Trump, "İran, nükleer silah sahibi olmamayı çok kesin bir şekilde kabul etti. Ayrıca yer altındaki nükleer maddeleri de bize teslim etmeyi kabul ettiler." dedi.

ANLAŞMAYA VARILMAZSA SALDIRILAR YENİDEN BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılmasının gerekli olup olmadığı konusunda emin olmadığını ifade etti. Trump, İran ile bir anlaşmaya varılmaması halinde çatışmaların yeniden başlayacağını söyledi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki doğrudan müzakerelerde anlaşma sağlanamamasının ardından ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı ablukaya da değinerek, "Donanmamız inanılmaz. Hiçbir gemi buraya girmeyi aklından bile geçirmiyor. Hiçbir gemi donanmamızı geçemiyor" dedi.

Başkan Trump, İran ile pek çok konuda anlaşmaya vardıklarını ve olumlu haberlerin geleceğini ifade ederek sözlerini noktaladı.

