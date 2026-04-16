İstanbul'da terör saldırısı: Yaralı ele geçirilen terörist tutuklandı

Levent'te polislere yönelik saldırılarda yaralı olarak ele geçirilen terörist Onur Çelik taburcu edildi. Taburcu edilmesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Çelik'in burada tutuklandığı aktarıldı.

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde silahlı çatışma yaşandı.

Terör örgütüyle bağlantılı 3 terörist, İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önüne gelerek polisle çatıştı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri, 1 teröristi öldürmüş, 2 terörist yaralı ele geçirdi.

Ayrıca konsolosluk binasının da 2,5 yıldır kapalı olduğu öğrenildi.

YARALI TERÖRİST TABURCU EDİLDİ 

Levent'te polislere yönelik saldırılarda yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden biri olan Onur Çelik'in taburcu edildiği aktarıldı. 

Çelik, taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

TUTUKLANDI

İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı

SORUŞTURMA KAPSAMINDA DAHA ÖNCE YAPILAN TUTUKLAMALAR

Levent’teki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u tutuklanmıştı.

2 şüphelinin adli kontrolle bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. 

