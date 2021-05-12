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Dolar bir anda 10 kuruş yükseldi! Gram altın 500 liraya yürüyor çeyrek altın 800 lirayı geçti

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Yurtiçi piyasaların bayram dolayısıyla tatile girdiği işlem gününde Türk Lirası dolar karşısında yüzde 1'i aşan düşüş yaşadı. Gram Altının fiyatı ise 493 lirayı aştı..

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Küresel piyasalarda Fed cephesinden gelen iyimser enflasyon yorumlarına karşı risk iştahının düşük olduğu görülürken, Türk Lirası diğer gelişen ülke para birimleriyle birlikte dolar karşısında düşüş kaydetti.

Güne 8,28 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, yurtiçi piyasaların bayram tatili nedeniyle kapanmasının ardından yükselişini hızlandırdı ve kurda 8,38 seviyesinin üzeri test edildi. Euro ise 10 lira seviyesinin üstende...

Bloomberg Dolar Endeksi'nde yükseliş yüzde 0,1 olarak kaydedildi. Türkiye'nin risk primi 401 baz puandan işlem görürken gösterge tahvil faizi de yüzde 17,94 seviyesinde.

Dolarla birlikte gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Çeyrek altının gramı tatile 493 liranın zerinde girerken, çeyrek altın da 807 liradan satılmıyor. 

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