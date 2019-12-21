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Diyarbakır Sur Belediyesi'ne kaymakam Çiftçi kayyum olarak atandı

Son dakika haberine göre Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gözaltına alınan HDP’li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin’in yerine aynı ilçesinin Kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.

Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Diyarbakır Valiliği’nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi’nin Feyme Filiz Buluttekin’in yerine görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/17902 sayılı soruşturmasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin, hakkında devam eden adli işlem süreci ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/17902 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 20.12.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

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