HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Libya açıklaması: Destekleyeceğiz not ettik

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemeye devam edecek" açıklaması yaptı.

Sözcü Aksoy, Arap Birliği Konseyinin daimi temsilciler düzeyinde Libya konulu olağanüstü toplantısı hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

"Not ettik"

Toplantı sonunda yayımlanan bildiride, 2015 tarihli Libya Siyasi Anlaşması'na (Suheyrat Anlaşması) atıfta bulunulmasını ve Libya'da istikrarın sağlanmasının tek yolunun siyasi çözüm olduğunun vurgulanmasını not ettiklerini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

Bu bağlamda, Libya Siyasi Anlaşması'nın ve 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının lafzı ve ruhunun öncelikle Libya'nın tek meşru temsilcisi kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin desteklenmesini ve güçlendirilmesini amaçladığını ve tüm Birleşmiş Milletler (BM) üyelerine bu yönde çağrıda bulunduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz. Buna mukabil, Libya Siyasi Anlaşması ve BMGK'nin 2259 sayılı kararının hilafına sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından başta başkent Trablus'a yönelik olmak üzere aylardır sürdürülen dış askeri destekli saldırılar karşısında Arap Ligi'nin sessiz kaldığı, kararlı ve uluslararası meşruiyetin yanında bir tutum ortaya koyamadığı da ortadadır.

"Derhal tam ateşkes" çağrısı

Aksoy, Türkiye'nin, Libya'da siyasi çözüm sağlanabilmesi için öncelikle saldırıların durdurulması ve derhal tam ateşkes sağlanması gerektiğini başından beri savunageldiğini hatırlatarak, Türkiye'nin bu kapsamda Berlin Süreci'ne aktif ve yapıcı katkı sağladığının altını çizdi. 

"Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyeceğiz"

Libya'da, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde kapsayıcı ve kalıcı siyasi çözümün, askeri yöntemlerle oldubittiler yaratmak peşinde koşanların cesaretlendirilmesiyle değil, caydırılmasıyla mümkün olabileceğini kaydeden Aksoy, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libya'nın meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemeye devam edecek; Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşması için her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir" ifadesini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye 2020'yi coşkuyla karşıladı! Çok renkli fotoğraflar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için talimat!
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir soruları nasıl çaldıklarını itiraf etti
ABD Başkanı Trump'tan İran'a şok açıklama: Bu bir uyarı değil tehdittir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'nun telefonundan askerlere seslendi yeni adım atıyoruz
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü
Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden 'umreye gittim' savunması
ÖNCEKİ HABERLER
Büyükada vapurunda büyük panik! Yolcular denizde mahsur kaldı
İdrar yolu enfeksiyonu nedir sık ve ağrılı idrara çıkmaya sebep oluyor!
‘Delikanlıyım’ dedi araca binip kaçtı
İzmir'de yılbaşı kutlamasında bıçaklanarak öldürüldü
Kasımda 616 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
31 Aralık PTT çalışma saatleri bugün PTT kaça kadar açık?
Yorumlar