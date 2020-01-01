Türkiye 2020'yi coşkuyla karşıladı! Çok renkli fotoğraflar

İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Beyoğlu olmak üzere Beşiktaş ve Kadıköygibi ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.