Türkiye 2020'yi coşkuyla karşıladı! Çok renkli fotoğraflar
Türkiye 2019 yılına veda edip 2020'ye büyük bir coşkuyla girdi. Yeni yıl dolayısıyla kutlamaların yapıldığı alanlardan eğlenceli ve renkli görüntüler geldi.
İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Beyoğlu olmak üzere Beşiktaş ve Kadıköygibi ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.
İstiklal'de şarkı
Bazı vatandaşlar meşale yakarken, bazıları da dilek balonları uçurdu. İstiklal Caddesi boyunca da şarkılar söyleyerek yeni yıla girenler, güzel görüntüler oluşturdu.
Ortaköy'de havai fişek ve ışık gösterileri
İstanbullular ve turistler, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı. Yeni yıl dolayısıyla İBB tarafından Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaş ve turistler, akşam saatlerinden itibaren alana geldi.
Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılanlar, deniz yüzeyine kurulan platformdan yapılan havai fişek ve ışık gösterisi ile Büyük Mecidiye Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla yeni yıla "merhaba" dedi.