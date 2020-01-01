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İzmir'de yılbaşı kutlamasında bıçaklanarak öldürüldü

Anadolu Ajansı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir evde yeni yılı kutlamak için toplanan grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada yaralanan Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi 6653 sokakta bulunan bir evde yeni yılı kutlamak için toplanan grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev bıçaklandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Reyimbayev'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3'ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı.

Reyimbayev'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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