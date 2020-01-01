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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Karapürçek Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunanlardan 4 kişinin öldüğü belirlendi.

Ekipler itfaiye merdivenleriyle tahliye etti

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ve ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor. 

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