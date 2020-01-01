HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan İran'a şok açıklama: Bu bir uyarı değil tehdittir

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Trump, Irak'taki son durumla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliğinin güvende olduğunu ve birçok Amerikan askerinin bölgeye nakledildiğini belirten Trump, Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih ile Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye, ABD'nin çağrısına hızlı bir şekilde yanıt verdikleri için teşekkür etti.

Çok büyük bir bedel ödeyecekler

Trump, İran'ı açık bir şekilde hedef alarak, "(Irak'taki) herhangi bir tesisimizde herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Irak'ta yaşanan durumun, 2012 yılında Libya'nın Bingazi şehrindeki Amerikan elçiliğinde yaşanan durumun tam tersi olduğunu savundu.

Trump kısa bir süre önce Irak Başbakanı Abdülmehdi ile telefonda görüşmüş ve Amerikan vatandaşlarının ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini dile getirmişti.

ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı

İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütü Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine bir saldırı düzenlemiş, saldırı sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, 4 Amerikan askerinin yanı sıra 2 Irak askeri de yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, Hizbullah Tugaylarına ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını açıklamıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

İlgili Haberler
ABD Irak'taki Büyükelçilik saldırısının ardından Lübnan'daki vatandaşlarını uyardı Haşdi Şabi'den ABD'ye şok tehdit! Tüm askeri üslerini kuşatırız
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Suşehri'nde baraj suları çekildi ortaya çıktı Fatih Sultan Mehmet yaptırmış Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'nun telefonundan askerlere seslendi yeni adım atıyoruz
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü
Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden 'umreye gittim' savunması
2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi
Büyükelçi Ali Sait Akın'dan Libya uyarısı
Şamil Tayyar'dan Arınç'a savcı ayarı
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli Körfez'de otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü 2 yaralı
İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Borsa yılı 114.000 puanın üzerinde tamamladı
Galatasaray: Gayrimenkuller ve hesaplar üzerindeki hacizler kaldırıldı
Bülent Arınç, Başsavcı Kocaman'ın yaptığı açıklamayı eleştirdi
31 Aralık banka çalışma saatleri bugün kaça kadar açık?
Yorumlar