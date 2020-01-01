Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi bugün devreye alınıyor

İhracat ve ithalatta prosedürü azaltarak işlemleri kolaylaştıracak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvurular bugünden itibaren yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığının Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlanarak yarından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasıyla dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya, mal ve hizmet ihracına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmalar belge kapsamında gerçekleştirecekleri ihracat ve ithalat işlemlerine ilişkin beyannamelerde doğru ve eksiksiz olarak rejim kodu, muafiyet kodu, ilgili satır koduyla gerekli diğer bilgileri girmekle sorumlu olacak.

Öte yandan tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemler 31 Mart 2020'ye kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilecek.