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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için talimat!

İSTANBUL ’un su ihtiyacının karşılanmasına yönelik en önemli projelerden biri olan Melen Barajı projesinde yaşanan aksaklıklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu.

İstanbul’un su ihtiyacını 2071 yılına kadar karşılayacağı belirtilen Melen Barajının zemininde oluşan çatlaklarla ilgili haberlerin basına yansımasından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili bakanlarla bir araya geldiği ve problemin ayrıntıları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Erdoğan, konuyla ilgili bakan ve bürokratlara problemin giderilmesi ve bu konuda deneyimli olan isimlerden yardım alınması talimatını verdi. Erdoğan’ın bu girişiminden sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Melen konusunda atılacak adımlar için düğmeye bastı.

Melen barajındaki çatlakların zemine enjekte edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde ilgili bürokratlar ve büyük baraj projelerinde çalışan uzman mühendislerin de katıldığı bir toplantı yaptı. Melen barajı zemininde oluşan çatlakların neden kaynaklandığı ve alınacak önlemlerin masaya yatırıldığı toplantılarda, Melen barajındaki çatlakların zemine enjekte edilecek betonla doldurulması önerisi gündeme geldi. Zemin çatlağı probleminin giderilmesi ile barajın bu bölümünün 2024 yılında devreye girebileceği bilgisi verildi.

Ek ödenek sağlandı

Melen projesi ile ilgili ödenek sıkıntısının da giderileceği belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ihtiyaç duyulan ödeneğe onay verdiği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli de, bakanlığının 2020 bütçesinin Meclis’teki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin soruları üzerine, Pakdemirli “Melen’de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir” açıklamasını yapmıştı.

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