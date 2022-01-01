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Dilenciler yılbaşı kalabalığını fırsata çevirdi çocuklar turistin ayağına sarılarak para istedi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Dilenciler yılbaşı kalabalığını fırsata çevirdi çocuklar turistin ayağına sarılarak para istedi

İSTANBUL'da yılbaşı kalabalığını fırsata çeviren dilenciler, küçük çocuklarıyla birlikte İstiklal Caddesi üzerinde dilendi. Dilenen çocuklar kutlamalara katılanların bacaklarına sarılarak para istedi.

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İstanbul'da dilenci kadınlar yılbaşında oluşan kalabalığı fırsata çevirdi. Dilenci kadınlar, çocuklarıyla birlikte kutlamaya gelenlerden para istedi.

Bir çocuğun yılbaşı kutlamasına gelen turistlerin ayağına sarılarak para istediği görüldü. Dilenciler gece boyu belli noktalarda oturarak gelen geçenlerden para istemeye devam etti.

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