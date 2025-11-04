BIST 11.045
Devlet Bahçeli ne açıklayacak? 'Önemli' ifadesiyle gün ve saat verildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü yapacağı parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Bahçeli'nin iç ve dış gündeme dair değerlendirmelerinde hangi konu üzerine duracağı merak konusu oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin salı günü yapılacak grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Bahçeli'nin gündeme dair yapacağı konuşması içinde hangi konuyu öne çıkaracağı merak edilirken yeni bir çağrının da olabileceği ihtimaller dahilinde.

Bahçeli'nin grup toplantısında yapacağı açıklamaları hakkında Türkgün'ün haberinde "Önemli" ifadesinin geçmesi dikkat çekerken grup toplantısının da 4 Kasım Salı günü saat 10.45'te olacağı belirtildi.

Bildirilen gün ve saatte Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye süreci, Eurofighter alımı, İBB başta olmak üzere CHP'li belediyelere yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla birlikte diğer iç-dış politikadaki gelişmeler üzerine neler söyleyeceği merak ediliyor.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde federasyondan yana düşünceleri olan Tufan Erhürman'ın seçilmesi sonrası ses getirecek bir çağrıda bulunarak "KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır." demişti.

AK Parti ile MHP'nin ana çatısını oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda da bir "çatlak" olduğu yönündeki iddialara Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında şu sözlerle tepki göstermişti: "Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor.

Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar. Milletimizi tedirgin etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve insicamını bozmak. Fakat muvaffak olmayacaklar. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız."

