Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Çocukluktan geliyor olabilir...

Çocuklukta fark edilmeyen ‘kalpte delik’ (ASD), erişkinlikte çarpıntı ve nefes darlığı ile kendini gösteriyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, doğuştan gelen bu sorunun modern kapalı yöntemlerle tedavisinin hastalar için büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

Abone ol

Halk arasında “kalpte delik” olarak bilinen Atrial Septal Defekt (ASD), çoğu zaman doğuştan gelen yapısal bir kalp sorunudur. Ancak bu durum erken yaşta saptanmadığında erişkin dönemde çarpıntı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikâyetlere yol açıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, modern kapalı yöntemlerle tedavi imkânının hastalar için büyük bir avantaj sağladığını dile getirdi.

BU BELİRTİLER HAYATİ ÖNEME SAHİP

Prof. Dr. Okuyan, “ASD, kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasında doğuştan oluşan bir deliktir. Bunlar bebeklikte kendiliğinden kapanamazlar ve yaş ilerledikçe çarpıntı, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetleriyle ortaya çıkabilir. Delik büyüdükçe kalbin sağ tarafında yüklenme başlar, basınç yükselir ve ciddi olgularda kirli kanın sisteme karışmasına bağlı morarma görülebilir”

AÇIK CERRAHİDEN KAPALI YÖNTEME

Eskiden açık cerrahi ile yama yöntemi uygulanan ASD’lerin, artık modern teknolojiler sayesinde kapalı yöntemle tedavi edilebildiğini belirten Prof. Okuyan, “Kasıktan girilen anjiyografik yöntemle, hastaya uygun ASD kapatma cihazlarıyla işlem yaklaşık 15 dakika sürüyor. İyi bir anatomik değerlendirme, ekokardiyografi ve gerekirse tomografi veya MR ile destekleyici görüntüleme yöntemleri kullanıyoruz. Böylece hastalar daha hızlı ve güvenli bir şekilde sağlığına kavuşuyor” diye konuştu.

BU UYARIYA KULAK VERİN

Prof. Dr. Okuyan sözlerini şöyle tamamladı:

“ASD’ler çoğunlukla erken saptandığı için tedavi şansı yüksek. Ancak ileri olgularda geri dönüşü olmayan kalp hasarına yol açabilir. Bu nedenle düzenli kontroller ve uygun tetkikler hayati önem taşıyor”