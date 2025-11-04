BIST 11.042
DOLAR 42,09
EURO 48,56
ALTIN 5.391,58
HABER /  GÜNCEL

Bakanlık harekete geçti: Süresiz nafakaya düzenleme!

Bakanlık harekete geçti: Süresiz nafakaya düzenleme!

Uzun süreden beri tartışılan süresiz nafaka ile ilgili Adalet Bakanlığı çalışmalara başladı. Taslak düzenlemeye göre, ödenmeyen nafakalar sebebiyle borçluya uygulanan tazyik hapsine üst sınır getirilmlesi planlanıyor. Ayrıca ödenmeyen nafaka ile ilgili Bakanlık, icra yoluyla tahsili konusundaki hükümlerinde de düzenlemeye gitmeyi planlıyor.

Abone ol

Süresiz nafaka ve yıllar süren boşanma davaları ile ilgili Adalet Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu taslak çalışmanın ise sonuna gelindi. Aile hukuku ile ilgili en çok tartışılan konuların düzenlemesini öngören yargı paketinin Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.

NAFAKADAN DAVA SÜRESİNE KADAR...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yapılacak düzenleme ile süresiz nafaka uygulamasının kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması, uzun süren boşanma davası süreçlerinin kısaltılması ve aile ara buluculuğunun hukuk mevzuatına girmesi planlanıyor.

İKİNCİ DEFA CEZA UYGULANMAYACAK

Bakanlık, ödenmeyen nafakaların icra yolu ile tahsili konusundaki hükümlerde de değişiklik öngören ayrı bir taslak hazırladı. Mevcut mevzuatta, nafakasını ödemeyenlere üç aya kadar zorlama hapsi verilebiliyor. Yeni taslakta da bu uygulama devam edecek. Ancak, nafakayı ödemediği için zorla hapis uygulanan kişi hakkında, cezanın infazı sırasında (başka bir geliri olmaması nedeniyle) ödenemeyen nafaka borcundan dolayı ayrıca bir tazyik hapsi verilemeyecek. Nafakayla ilgili bir kararın gereğinin yerine getirilmesi kapsamında, borçlunun tazyik hapsinde geçireceği toplam süre bir yıldan fazla olamayacak.

"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ GEREKİR"

Tazyik hapsinin uygulanması ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Nafaka kararlarının gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde müeyyide uygulanabilmesi için ilam veya kararların kesinleşmesi aranmaz. Tazyik hapsiyle cezalandırmaya karar verilebilmesi için nafaka kararına ilişkin takibin kesinleşmesi ile şikâyet tarihi arasında bir aylık nafaka borcunun doğması veya takip eden dönemde herhangi bir aya ait nafaka borcunun ödenmemiş olması gerekmektedir”

ÖNCEKİ HABERLER
Trafikte yeni düzenleme! Eldiven ve koruma gözlüğü zorunlu oldu
Trafikte yeni düzenleme! Eldiven ve koruma gözlüğü zorunlu oldu
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı
Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Çocukluktan geliyor olabilir...
Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Çocukluktan geliyor olabilir...
Zohran Mamdani'nin New York seçimlerini alma ihtimali güçlendi Trump tehdit etti
Zohran Mamdani'nin New York seçimlerini alma ihtimali güçlendi Trump tehdit etti
Roma'da tarihi kulenin bir kısmı çöktü 11 saat sonra sağ kurtarılan işçiden kötü haber
Roma'da tarihi kulenin bir kısmı çöktü 11 saat sonra sağ kurtarılan işçiden kötü haber
Avukatlık asgari ücret tarifesi zamlandı Resmi Gazete'de yayınlandı
Avukatlık asgari ücret tarifesi zamlandı Resmi Gazete'de yayınlandı
İtalya ile Rusya arasında çöken kule gerilimi
İtalya ile Rusya arasında çöken kule gerilimi
Sırbistan liginde maç sırasında teknik direktör kalp krizi geçirip öldü
Sırbistan liginde maç sırasında teknik direktör kalp krizi geçirip öldü
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
ABD'nin hedefindeki Venezula Devlet Başkanı Maduro'dan halka çağrı
ABD'nin hedefindeki Venezula Devlet Başkanı Maduro'dan halka çağrı
HDI Sigorta, İstanbul Maratonu’nda lösemili çocuklar için koştu
HDI Sigorta, İstanbul Maratonu’nda lösemili çocuklar için koştu
Netanyahu'dan İsrail ordusunu büyütme ve güçlendirme mesajı
Netanyahu'dan İsrail ordusunu büyütme ve güçlendirme mesajı