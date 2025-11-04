BIST 11.045
DOLAR 42,09
EURO 48,57
ALTIN 5.394,84
HABER /  GÜNCEL

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerden 36'sının tutuklandığını, 26'sı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, silah kaçakçılığı, akaryakıt dolandırıcılığı ve tehdit gibi suçlarla vatandaşların zarar görmesini engellediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Aydın'da ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri, Balıkesir'de kumar oynattıkları şahıslara borç para verip zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu'da karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kilis'te 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri, Şanlıurfa'da kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Niğde'de vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bizim mücadelemiz, şehirlerimizin güvenliğini, vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Çocukluktan geliyor olabilir...
Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Çocukluktan geliyor olabilir...
Zohran Mamdani'nin New York seçimlerini alma ihtimali güçlendi Trump tehdit etti
Zohran Mamdani'nin New York seçimlerini alma ihtimali güçlendi Trump tehdit etti
Roma'da tarihi kulenin bir kısmı çöktü 11 saat sonra sağ kurtarılan işçiden kötü haber
Roma'da tarihi kulenin bir kısmı çöktü 11 saat sonra sağ kurtarılan işçiden kötü haber
Avukatlık asgari ücret tarifesi zamlandı Resmi Gazete'de yayınlandı
Avukatlık asgari ücret tarifesi zamlandı Resmi Gazete'de yayınlandı
İtalya ile Rusya arasında çöken kule gerilimi
İtalya ile Rusya arasında çöken kule gerilimi
Sırbistan liginde maç sırasında teknik direktör kalp krizi geçirip öldü
Sırbistan liginde maç sırasında teknik direktör kalp krizi geçirip öldü
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
ABD'nin hedefindeki Venezula Devlet Başkanı Maduro'dan halka çağrı
ABD'nin hedefindeki Venezula Devlet Başkanı Maduro'dan halka çağrı
HDI Sigorta, İstanbul Maratonu’nda lösemili çocuklar için koştu
HDI Sigorta, İstanbul Maratonu’nda lösemili çocuklar için koştu
Netanyahu'dan İsrail ordusunu büyütme ve güçlendirme mesajı
Netanyahu'dan İsrail ordusunu büyütme ve güçlendirme mesajı
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor